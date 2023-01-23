ФСБ сообщила о предотвращении теракта в СКФО, готовившегося по заданию спецслужб Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) гражданина РФ, готовившего террористическое преступление по заданию украинских спецслужб.

Как заявили в ФСБ в понедельник, мужчина был задержан ранее в январе.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты "готовые к применению средства террора", сообщили в спецслужбе.

"В результате опроса преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях", - заявили в ФСБ.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Подготовка теракта).