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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:26

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в СКФО, готовившегося по заданию спецслужб Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) гражданина РФ, готовившего террористическое преступление по заданию украинских спецслужб.

Как заявили в ФСБ в понедельник, мужчина был задержан ранее в январе.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты "готовые к применению средства террора", сообщили в спецслужбе.

"В результате опроса преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях", - заявили в ФСБ.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Подготовка теракта).

ФСБ СКФО Украина
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