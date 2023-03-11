Патриарх Кирилл призвал папу Римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в субботу послания религиозным и политическим лидерам мира с призывом не позволить властям Украины изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Обращения были направлены, в частности, главам поместных Православных церквей, папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и другим религиозным и политическим лидерам.

Как сообщалось, накануне национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта.

В своих посланиях, выдержки из которых публикует сайт Русской православной церкви, патриарх указал на то, что данному решению предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину Киево-Печерской лавры, в том числе "унизительные обыски", расторжение договора с монастырем о пользовании двумя его крупнейшими храмами, клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ.

Патриарх Кирилл особо упомянул о том, что обнародованный украинскими СМИ ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерского монастыря "обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований".

"Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", - подчеркнул патриарх.

Он обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций с призывом "приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения".