Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Патриарх Кирилл призвал папу Римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал папу Римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры
Фото: Antoine Gyori/Gyori Antoine/Corbis via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в субботу послания религиозным и политическим лидерам мира с призывом не позволить властям Украины изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Обращения были направлены, в частности, главам поместных Православных церквей, папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и другим религиозным и политическим лидерам.

Как сообщалось, накануне национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта.

В своих посланиях, выдержки из которых публикует сайт Русской православной церкви, патриарх указал на то, что данному решению предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину Киево-Печерской лавры, в том числе "унизительные обыски", расторжение договора с монастырем о пользовании двумя его крупнейшими храмами, клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ.

Патриарх Кирилл особо упомянул о том, что обнародованный украинскими СМИ ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерского монастыря "обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований".

"Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", - подчеркнул патриарх.

Он обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций с призывом "приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения".

патриарх Кирилл папа Франциск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 11 марта

Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

"Роскосмос" рассматривает вариант запуска "Союза МС-24" к МКС раньше намеченного срока

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });