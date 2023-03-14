Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что монахи УПЦ из нее не уйдут

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Насельники Киево-Печерской лавры не намерены выполнять требование государства о выселении из монастыря, заявил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

"Мы не намерены и не будем выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. И чтобы нам угрожать, что с нами расправятся... Это не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", - сказал митрополит в специальном видеообращении.

Наместник сказал, что братия монастыря "не против всех законных действий, но противозаконных быть не может".

"Мы граждане своего государства. Мы живем здесь с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого. Мы тут отдали свою молодость, свою жизнь, и нас никто не сможет оторвать от любви Божьей", - подчеркнул митрополит Павел.

В воскресенье Православная церковь отмечала день памяти Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских. По мнению наместника лавры, массовое участие верующих Украинской православной церкви в этих торжествах было выражением их позиции относительно судьбы Киево-Печерской обители.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом.

В свою очередь, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в одном из интервью, что на случай, если УПЦ откажется покинуть территорию лавры, в состав комиссии по ревизии включены представители СБУ и МВД.