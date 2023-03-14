Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что монахи УПЦ из нее не уйдут

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Насельники Киево-Печерской лавры не намерены выполнять требование государства о выселении из монастыря, заявил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

"Мы не намерены и не будем выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. И чтобы нам угрожать, что с нами расправятся... Это не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", - сказал митрополит в специальном видеообращении.

Наместник сказал, что братия монастыря "не против всех законных действий, но противозаконных быть не может".

В РоссииПатриарх Кирилл призвал папу римского не допустить закрытия Киево-Печерской лаврыПатриарх Кирилл призвал папу римского не допустить закрытия Киево-Печерской лаврыЧитать подробнее

"Мы граждане своего государства. Мы живем здесь с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого. Мы тут отдали свою молодость, свою жизнь, и нас никто не сможет оторвать от любви Божьей", - подчеркнул митрополит Павел.

В воскресенье Православная церковь отмечала день памяти Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских. По мнению наместника лавры, массовое участие верующих Украинской православной церкви в этих торжествах было выражением их позиции относительно судьбы Киево-Печерской обители.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом.

В свою очередь, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в одном из интервью, что на случай, если УПЦ откажется покинуть территорию лавры, в состав комиссии по ревизии включены представители СБУ и МВД.

Украина УПЦ Киево-Печерская лавра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

В Белом доме рассчитывают на контакты между лидерами США и Китая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });