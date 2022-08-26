В Рязанской области против лесного пожара применили встречный пал

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области специалисты по борьбе с природными пожарами применили встречный пал, сообщил в Telegram врио губернатора региона Павел Малков.

"Активная кромка на вчерашний день - 22 км. За прошедшую ночь на 11 км кромки пожар остановлен методом встречного пала. Это, по словам специалистов, один из самых эффективных способов тушения таких пожаров. Ближайший план работы - отжечь оставшиеся 11 км северо-восточной кромки. Группировка сил распределена по секторам, весь периметр пожара под контролем", - отметил он.

Кромка лесного пожара - полоса горения, окаймляющая внешний контур лесного пожара и непосредственно примыкающая к участкам, не пройденным огнем.

По словам врио губернатора, населенным пунктам огонь не угрожает, но в некоторых из них сохраняется сильное задымление и местным жителям лучше повременить с возвращением домой.

Он добавил, что внутри пройденной огнем территории проводится дотушивание, все привлеченные силы работают слаженно, поэтому есть результат.

"Сейчас уже можно сказать, что пожар на самом сложном направлении остановлен", - констатировал глава региона.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС. По данным Авиалесоохраны, работы по активному тушению лесных пожаров в Рязанской области ведутся на 17,48 тыс. га, площадь возгораний за сутки выросла на 2,6 тыс. га.

26 августа в МЧС заявили, что в Рязанской области ликвидированы все верховые лесные пожары.