В Думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

Выдача обмундирования призывникам в сборном пункте Военного комиссариата. Архивное фото. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года.

Соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ в понедельник (312507-8).

Согласно тексту законопроекта, решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

При этом в законе 53-ФЗ предлагается также прописать, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста, и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024.

Проект закона предлагает установить, что граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва на военную службу до вступления в силу настоящего федерального закона, пользуются указанными отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований.

Кроме того, отмечается, что положения законопроекта коснутся граждан, которые до достижения ими возраста 30 лет приобрели гражданство Российской Федерации и в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" встали на воинский учет (ежегодно около 2 тыс. чел.).

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона позволит сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн руб. в год (ежегодно около 675 тыс. граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования - более 35 тыс. чел. и среднего профессионального образования - почти 390 тыс. чел.).

Масштабные изменения

Впервые о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря 2022 на заседании коллегии ведомства.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал тогда министр. По его словам, также планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу".

Ранее, 17 декабря 2022 года, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что увеличивать срок срочной службы (1 год) в Вооруженных силах РФ не планируется.

17 января Минобороны РФ сообщило, что Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине провел совещание, посвященное увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации", - сказал Шойгу на том совещании.

По словам министра, предстоит "сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте".

Тогда же он заявил, что масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации будут проводиться в течение 2023 - 2026 годов.