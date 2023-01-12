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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах повышения призывного возраста

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах повышения призывного возраста
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос журналистов о причинах повышения в РФ призывного возраста.

На просьбу журналистов, зачем нужно повышать призывной возраст в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Аргументация должна быть представлена министерством обороны. В данном случае это прерогатива исключительно Минобороны".

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"Концептуально эта идея (о повышении призывного возраста) была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи - следует воспринимать информацию от министерства обороны", - сказал он.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - до 30 лет.

Дмитрий Песков Минобороны РФ
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