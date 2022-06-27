Нарушение запрета на выезд за границу допущенных к гостайне может повлечь до 7 лет колонии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Выезд из России гражданина, имеющего допуск к государственной тайне, может повлечь лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Соответствующие поправки одобрены в понедельник на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно поправке, выезд из России гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Поправка предусматривает, что незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ, наказываются штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Если же упомянутые деяния совершены с применением насилия или с угрозой его применения либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, то они наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до шести лет.

Если эти деяния совершены организованной группой, то они наказываются штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.