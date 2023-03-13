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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Думе предложили закрыть допуск к гостайне при наличии вкладов и недвижимости за рубежом

Во внесенном законопроекте также уточняются права на выезд из России обладателей доступа к гостайне

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев внес в палату законопроект о дополнительных ограничениях доступа к гостайне и права на выезд из страны граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

"В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами", - сказал Пискарев журналистам.

По его словам, "это поможет минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств".

Кроме того, в проекте закона уточняются полномочия президента и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне.

При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий, отметил глава комитета.

"Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет Межведомственная комиссия по гостайне", - сказал Пискарев.

Граждане, ограниченные в праве выезда за рубеж в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих гостайну, смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера, например, в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения, продолжил депутат.

Он сообщил, что в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые в них осведомлены, и предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб.

Госдума Василий Пискарев Росатом Роскосмос СВО
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