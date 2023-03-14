Дума может ужесточить наказание за недостаточную защищенность объектов от терактов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупцию Василий Пискарев сообщил, что в парламент внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Авторами законопроекта № 313697-8 стали сам Пискарев, его заместители в комитете Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Законопроект подразумевает, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей) - наказание составит до 3 лет лишения свободы. То же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться уже суровей, до 5 лет. В случае смерти двух и более лиц - до 7 лет лишения свободы.

"Сегодня существуют не потенциальные, а вполне реальные угрозы совершения терактов и диверсий на объектах инфраструктуры, предприятиях и организациях. Ужесточение наказания заставит задуматься тех, кто пренебрегает правилами безопасности, и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности вверенных им объектов", - объяснил Пискарев и добавил, что в вопросах безопасности "важна каждая мелочь, и следует помнить, что даже самые современные и дорогостоящие средства защиты, видеонаблюдения или сигнализации могут оказаться бесполезны, если не соблюдается пропускной режим или перекрыты пути эвакуации".