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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Расширен список несекретных данных, за передачу которых могут признать иноагентом

ФСБ включила в перечень информацию о перевозках и передвижениях силовиков

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ расширила ранее утвержденный перечень не относящихся к гостайне сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, передача которых за рубеж может быть основанием для признания иностранным агентом.

Такой приказ спецслужбы опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в обновленном документе, пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных сил России и других силовых структур, дополнен сведениями "о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" сотрудников этих ведомств.

ФСБ утвердила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к гостайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности России, в конце сентября 2021 года. Приказ спецслужбы об утверждении списка был издан в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Согласно статье 2.1 этого закона, физлицо независимо от его гражданства может быть признано иностранным агентом в случае, если оно осуществляет на территории России в интересах иностранных источников целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России. Это не касается случаев, когда в действиях физлиц присутствует состав статей УК о госизмене или шпионаже. Таким образом, лица, намеренно передавшие сведения из установленного списка ФСБ, могут быть признаны иноагентами.

ФСБ
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