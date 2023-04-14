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В Госдуме представили проект структуры нового закона о туризме

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры представил проект нового отраслевого закона "О туризме", в нем восемь глав и 34 статьи. Документ есть у "Интерфакса".

"Законопроект носит рамочный характер, он должен учитывать отраслевой характер туризма. На мой взгляд, такого рода закон позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а также закрепить на федеральном уровне основные правила игры, критерии оценки и развития туротрасли", - рассказал глава комитета Сангаджи Тарбаев.

В первой главе отраслевого закона отражены общие положения - предмет регулирования и действие федерального закона. Во второй главе речь идет о правах и полномочиях органов государственной власти и местного управления в сфере туризма, стратегическое планирование, госконтроль и так далее.

Третья глава содержит статьи о подготовке кадров, информационном обеспечении и цифровизации туризма. Четвертая регулирует деятельность по предоставлению туруслуг, пятая - защиту прав туристов и заказчиков турпродукта. В шестой отражены критерии безопасности в туризме. Седьмая статья посвящена международному сотрудничеству. В восьмой будут содержаться заключительные положения.

Сангаджи Тарбаев Госдума
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