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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода в Петербурге.

При этом он напомнил, что все работники ОПК не подпали под проведенную ранее частичную мобилизацию.

"В целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830, по-моему, тысяч человек", - сказал Путин.

Владимир Путин
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