Путину доложили об инциденте с американским беспилотником

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложили о том, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его также спросили, связывалась ли российская сторона с руководством США в связи со случившимся.

"Если вы имеете в виду высший уровень - нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли - он, по меньшей мере, странный. Как вы себе представляете, что главе государства и Верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну, конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали", - сказал Песков.

Заявление российского Минобороны об этом инциденте он назвал исчерпывающим, самому Пескову к этому добавить нечего.

"Я предлагаю вам ориентироваться на заявление Министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было, - сказал он. - Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они находятся в низшей точке, весьма плачевном состоянии, но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге".

Песков подчеркнул, что "Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас".

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27. По версии американских военных, два Су-27 сопровождали этот дрон, который выполнял задание в международном воздушном пространстве над Черным морем, и один из них задел пропеллер беспилотника. Аппарат безвозвратно утерян.

В Минобороны России на это сказали, что российские летчики дрон не обстреливали и не задевали, он сам упал из-за резкого маневра.

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", - уточнили военные.