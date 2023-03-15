США предпримут необходимые меры, чтобы защитить обломки рухнувшего в Черное море БПЛА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника, упавшего Черное море, не попали в чужие руки.

В эфире телеканала CNN он сказал, что Соединенные Штаты "в том, что касается этого конкретного беспилотника, предпринимают шаги, чтобы защитить свою собственность".

"Нам бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме нас, прибрал их к рукам", - заявил Кирби.

Как ранее заявило Минобороны РФ, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был "зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации".

Его полет осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, что было доведено до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами, говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что для идентификации объекта в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. Они не применяли вооружение против американского БПЛА, он упал в результате резкого маневрирования.