Упавший в Черное море беспилотник США не был оснащен вооружением

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9, упавший в Черное море 14 марта, не был оснащен каким-либо вооружением, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

По его данным, американский беспилотник вылетел с базы в Румынии утром для запланированной разведывательной миссии.

"В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот беспилотник был безоружен и вел наблюдение примерно в 75 милях (120 км) к юго-западу от Крыма", - заявил чиновник.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 14 марта над Черным морем в районе Крыма российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы РФ. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - отметили в министерстве.

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что MQ-9 Reaper упал в море после того, как его задел российский истребитель Су-27. По версии американских военных, два Су-27 сопровождали этот дрон, который выполнял задание в международном воздушном пространстве над Черным морем, и один из них задел пропеллер беспилотника. Аппарат безвозвратно утерян.