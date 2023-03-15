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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия предпримет попытки найти обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину ("Россия-1", ВГТРК)

"По поводу американского беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях - это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне", - заявил Патрушев.

Он отметил, что РФ на фоне этих событий продолжит "отстаивать свой суверенитет".

Ранее в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что обломки беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего накануне в Черное море, возможно, уже никогда не удастся извлечь на поверхность.

"Я не уверен, что мы сможем достать его. Он упал в Черное море в очень, очень глубокое место. Мы все еще оцениваем, возможно ли предпринять попытки достать его. Возможно, не стоит и пытаться ", - передает CNN слова Кирби.

В то же время он заявил, что США уже минимизировали риски попадания ценной информации в чужие руки, если какой-либо иной стране удастся достать беспилотник из моря.

Кирби также заявил, что власти США напомнили послу РФ в Вашингтоне о необходимости быть более осторожными при полетах в международном воздушном пространстве рядом с американскими летательными аппаратами, которые на законных основаниях совершают вылеты.

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что, по его данным, американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал в результате резкого маневрирования.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 МСК беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - заявило Минобороны РФ во вторник.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении.

По данным министерства, полет дрона "осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства".

Николай Патрушев Совбез РФ США Черное море
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