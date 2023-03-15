Песков выразил недоумение в связи с заявлениями из США по поводу ЧП с дроном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с заявлениями из Вашингтона о том, что российские истребители действовали неэкологично в отношении американского беспилотника над Черным морем, и посоветовал американской стороне "не летать там, где не надо".

"Почему неэкологично это? Может быть, там не надо было летать кому не положено, тогда все было бы экологично", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину ("Россия-1", ВГТРК), отвечая на американские обвинения в "неэкологичности" падения беспилотника США.

США заявили, в частности, что российские самолеты "необоснованно сбрасывали топливо" на дрон, чем загрязнили море.

ЧП с американским дроном также прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о том, как он оценивает происшедшее с точки зрения глобальной безопасности, Лавров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сказал: "Любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав крупнейших в мире, всегда дают очень серьёзные риски. Они (США - ИФ) это не могут не понимать".

Глава российского МИД отметил, что если принять во внимание логику Вашингтона, согласно которой они продолжат "летать, где им заблагорассудится в соответствии с международным правом", то "пространство вокруг США имеет тот же самый статус, что и пространство над Черным морем".

"Но они игнорируют полностью тот факт, что после начала СВО наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие к берегу в определенных местах, как районы, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами", - продолжил министр.

"И вот такое вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих подходов. Это плохо, потому что они постоянно заявляли, что являются ответственной державой, заинтересованы в стратегической стабильности, - это и госсекретарь Блинкен говорил в ходе встречи в Индии, - но слова расходятся с делом", - подчеркнул Лавров.

Инцидент с американским дроном над Черным морем

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что, по его данным, американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал в результате резкого маневрирования.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 МСК беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - заявило Минобороны РФ во вторник.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении.

По данным министерства, полет дрона "осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства".

В среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что РФ предпримет попытки найти обломки американского беспилотника MQ-9 в Черном море.

В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность найти эти обломки и изучить их, отметил: "Мне представляется, что возможности технические такие есть".