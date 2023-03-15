Власти США допустили, что не смогут достать обломки упавшего в Черное море беспилотника

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что обломки беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего накануне в Черное море, возможно, уже никогда не удастся извлечь на поверхность.

"Мы все еще оцениваем, возможно ли предпринять попытки достать его. Возможно, не стоит и пытаться ", - передает CNN слова Кирби.

В то же время он заявил, что США уже минимизировали риски попадания ценной информации в чужие руки, если какой-либо иной стране удастся достать беспилотник из моря.

Кирби также заявил, что власти США напомнили послу РФ в Вашингтоне о необходимости быть более осторожными при полетах в международном воздушном пространстве рядом с американскими летательными аппаратами, которые на законных основаниях совершают вылеты.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявлял, что в Госдепартамент США вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова после инцидента с американским беспилотником.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал в результате резкого маневрирования.