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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Москва и Дамаск готовят соглашение об экономическом сотрудничестве

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия и Сирия в ближайшие недели планируют подписать важное соглашение для развития торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь главы президента Владимира Путина государства Дмитрий Песков.

Он сообщил об этом на следующий день после переговоров президентов двух стран в Кремле.

"В целом по итогам переговоров принято решение, которое позволит уже в ближайшие недели и месяцы выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков.

Также, по его словам, президенты обсудили и "сотрудничество в чувствительных сферах", таких как ВТС.

"Не все результаты переговоров могут "публичиться" по понятным причинам. Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции", - сказал Песков.

Его спросили можно ли отметить прогресс в улучшении отношений Сирии и Турции и ждать личной встречи лидеров Турции и Сирии.

"Такой встрече должны предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - ответил пресс-секретарь Путина.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию 14 марта и на следующий день был принят президентом Владимиром Путиным.

Сирия Башар Асад Турция Дмитрий Песков
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