Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку российской специальной военной операции на Украине.

"Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после (начала) спецоперации на Украине, повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он поддерживает их и в нынешние времена", - сказал Асад на переговорах с Путиным в Кремле.

При этом он заметил, что позиция его страны связана не только с дружбой между Сирией и Россией. "Наша позиция не исходит только из дружбы и преданности, которая есть между нами, наша позиция исходит из того, что мир действительно сейчас нуждается в стабилизации, иначе он приблизится к большому краху", - сказал Асад.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия сейчас ведет спецоперацию, ее поддержка в отношении Сирии не изменились.