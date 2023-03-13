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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Anadolu сообщило о скорой встрече в Москве дипломатов Турции, России, Ирана и Сирии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве 15 и 16 марта пройдут переговоры заместителей министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

На встрече будет обсуждаться сирийский вопрос. По сведениям собеседников агентства, турецкую делегацию возглавит замглавы МИД Бурак Акчапар, а Россию будет представлять спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Ранее в марте министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что делегация Анкары прибудет в Москву для технических переговоров, которые пройдут в рамках подготовки к встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана.

Сирия Иран Турция Москва Михаил Богданов
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