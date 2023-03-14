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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию, сообщает сирийское агентство Sana.

Вечером 14 марта он вместе с большой делегацией приземлился во "Внуково".

В ходе официального визита Асад рассчитывает провести переговоры с президентом Владимиром Путиным".

Встреча пройдет в Кремле 15 марта, сообщила пресс-служба администрации российского президента.

"Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Последний визит Асада в Россию состоялся в сентябре 2021 года. Путин также принимал его в Кремле. Переговоры двух президентов прошли вечером, а сообщения о них были обнародованы на следующий день утром.

Сирия Башар Асад Москва Владимир Путин
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