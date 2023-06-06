Суд вернул прокуратуре апелляционное представление по делу Ройзмана

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Екатеринбурга не принял апелляционное представление прокуратуры на приговор, вынесенный бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан в России иноагентом) по делу о дискредитации армии, сообщает сайт суда.

Представление вернули прокурору Соколову Д.С. для пересоставления, - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, у прокуратуры на это есть несколько дней. "Они предварительное подали, а надо мотивированное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.

О том, что решение суда прокуратура обжаловала 5 июня, стало известно утром 6 июня

19 мая Октябрьский суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей за дискредитацию армии. Политик сказал, что обжаловать это решение не будет.