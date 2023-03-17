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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Правительство вновь выдвинуло в набсовет Сбербанка Орешкина, Силуанова и Чернышенко

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка как представителей от государства помощника президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В 2022 году в списке кандидатов в набсовет Сбербанка от государства, помимо Орешкина, Силуанова и Чернышенко, был еще Сергей Швецов, занимавший на тот момент пост первого зампреда ЦБ. Вскоре Швецов покинул Банк России, а летом 2022 года возглавил наблюдательный совет "Московской биржи".

Состав набсовета по итогам годового собрания в 2022 году Сбербанк не раскрывал.

В списке кандидатов, помимо уже перечисленных четырех представителей от государства, был глава Сбербанка Герман Греф, его первый зам Александр Ведяхин, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Сбербанк Правительство Максим Орешкин Антон Силуанов Дмитрий Чернышенко Сергей Швецов
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