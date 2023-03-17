Кремль нашел неконструктивным отказ Дании допустить РФ к расследованию подрыва газопроводов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Отказ Дании допустить Россию к участию в расследовании подрыва газопроводов "Северный поток" является неконструктивным подходом, объективности в этом расследовании будет явно недостаточно, сказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход. Какое расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать к нему", - сказал он.

Он отметил, что тема "чувствительная и крайне важная".

"Раскрою, может быть, в какой-то степени один секрет нашей дипломатической работы. Я вызывал лично два раза временного поверенного в делах Дании и предлагал датским властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС и в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование", - рассказал Ушаков.

Ответ, по его словам, датской стороны "был достаточно нечетким".

Глава МИД Дании Лёкке Расмуссен заявил, что России не разрешат участвовать в расследованиях взрывов, которые ведут Дания, Германия и Швеция. Он отметил, что в этих трех странах действует принцип верховенства закона, так что их расследованиям можно доверять, и пообещал российской стороне объявить о результатах.

14 марта президент Владимир Путин выразил уверенность, что подрывы газопроводов - это был теракт на государственном уровне, на который "любители" не способны, поскольку не обладают необходимыми технологиями. Он также сказал, что Москва попросила у Копенгагена разрешение на то, чтобы "самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше, сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине", провести необходимые обследования, "если нужно, обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть". Ответ датской стороны он назвал неопределенным.