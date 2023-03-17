Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Кремль нашел неконструктивным отказ Дании допустить РФ к расследованию подрыва газопроводов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Отказ Дании допустить Россию к участию в расследовании подрыва газопроводов "Северный поток" является неконструктивным подходом, объективности в этом расследовании будет явно недостаточно, сказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход. Какое расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать к нему", - сказал он.

Он отметил, что тема "чувствительная и крайне важная".

"Раскрою, может быть, в какой-то степени один секрет нашей дипломатической работы. Я вызывал лично два раза временного поверенного в делах Дании и предлагал датским властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС и в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование", - рассказал Ушаков.

Ответ, по его словам, датской стороны "был достаточно нечетким".

Глава МИД Дании Лёкке Расмуссен заявил, что России не разрешат участвовать в расследованиях взрывов, которые ведут Дания, Германия и Швеция. Он отметил, что в этих трех странах действует принцип верховенства закона, так что их расследованиям можно доверять, и пообещал российской стороне объявить о результатах.

14 марта президент Владимир Путин выразил уверенность, что подрывы газопроводов - это был теракт на государственном уровне, на который "любители" не способны, поскольку не обладают необходимыми технологиями. Он также сказал, что Москва попросила у Копенгагена разрешение на то, чтобы "самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше, сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине", провести необходимые обследования, "если нужно, обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть". Ответ датской стороны он назвал неопределенным.

Кремль Северный поток Дания Лекке Расмуссен Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

ЦБ не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка

ЦБ поддержал либерализацию выплаты дивидендов по инвестициям нерезидентов

Большинство членов правительства РФ примут участие в переговорах лидеров РФ и Китая

Жившие в осажденном Сталинграде будут получать те же соцгарантии, что и ветераны ВОВ

Банк России не стал смягчать сигнал по ДКП

Глава Минюста призвал приставов не накладывать на должников несоразмерные взыскания

Переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся в понедельник с неформального общения

Переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся в понедельник с неформального общения

Летчики Су-27, сопровождавшие дрон США в Черном море, представлены к госнаградам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });