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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Что случилось этой ночью: суббота, 18 марта

Телефонный разговор Эрдогана и Столтенберга, заявление Совфеда о президентском иммунитете Путина, полеты стратегических бомбардировщиков США над Норвегией

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган обсудил по телефону со Столтенбергом вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкий лидер указал генсеку НАТО, что Анкара по-прежнему ожидает "конкретных шагов" со стороны Стокгольма, без которых не сможет дать старт процессу ратификации.

- В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью. Так сенатор Константин Косачев отреагировал на решение досудебной палаты Международного уголовного суда в Гааге об аресте президента РФ.

- Стратегические бомбардировщики ВВС США провели новые полеты над Европой. Два B-52 взаимодействовали 16 марта с союзниками и партнерами в Норвегии, заявило командование ВВС США в Европе.

- Минобороны РФ сообщило о продвижении штурмовых подразделений на авдеевском направлении. Военные добавили, что расчет противотанкового ракетного комплекса уничтожил две долговременные огневые точки противника.

- Небензя призвал Запад за два месяца устранить препятствия для экспорта агропродукции из РФ. "В противном случае, нам непонятно, как будет работать пакетная концепция генсекретаря ООН в рамках стамбульских договоренностей", - сказал постпред РФ при ООН.

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