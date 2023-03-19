Отправленные на запасные аэродромы самолеты прибыли в аэропорт Сочи

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи принял все самолеты, отправленные на запасные аэродромы из-за сильного тумана, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе сочинского аэропорта.

"В связи с улучшением погодных условий, аэропорт Сочи продолжает обслуживать воздушные суда (...) Все 14 бортов, находившихся на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи. Ожидается, что благоприятные метеоусловия продлятся до 19:00 по Москве 19 марта", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент в воздушной гавани Сочи было выполнено 98 рейсов, из них 65 на прилет и 33 на вылет.

Ранее сообщалось, что 39 рейсов разных авиакомпаний были отменены из-за сильного тумана в аэропорту Сочи. Еще более десяти рейсов приземлились на запасных аэродромах.