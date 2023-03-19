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Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 123 рейса после их массовой отмены

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи выполнил 123 рейса после их массовой отмены из-за сильного тумана в городе в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Погодные условия позволяют воздушным судам совершать посадку. На 19:30 по московскому времени выполнено 123 рейса (74% от суточного плана), из них на прилет - 79, на вылет - 44 рейса", - сказал собеседник агентства. Он добавил, аэропорт обслужил 14,7 тыс. человек.

Ранее в Сочи прибыли 14 рейсов, отправленных из-за непогоды на запасные аэродромы.

Как сообщалось, десятки рейсов разных авиакомпаний были отменены из-за сильного тумана в аэропорту Сочи. Еще более десяти рейсов приземлились на запасных аэродромах.

Сочи
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