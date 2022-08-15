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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Предварительный ущерб от паводка в Якутии составил около 300 млн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Предварительный ущерб в пострадавших от паводка Верхоянском и Кобяйском районах Якутии составил порядка 300 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

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"Ущерб составил порядка 300 млн рублей. Власти будут направлять в федеральный центр заявку на выделение средств из резервного фонда правительства РФ по линии ЧС", - говорится в сообщении.

Всего в Кобяйском и Верхоянском районах пострадало 447 жилых домов, 18 социально значимых объектов здравоохранения и образования, 3 объекта ЖКХ, 2 здания администраций, 4 объекта культуры и 8 объектов сельского хозяйства.

Кроме того, повреждено почти 3 км региональных дорог, 27 км муниципальных и внутрипоселковых дорог.

"Объекты ЖКХ уже восстановлены. С 10 августа запущены котельные по всем пострадавшим поселениям Верхоянского района. Запасы топлива на местах имеются, продолжается работа по просушке угля", - отмечается в релизе.

Аварийно-восстановительные работы начаты также на объектах здравоохранения и образования. На эти цели из резервного фонда правительства Якутии будет выделено 29,2 млн рублей.

Восстановление объектов сельского хозяйства тоже будет профинансировано из резервного фонда правительства. Уточняется, что сейчас ведется оценка ущерба.

"Стоимость восстановительных работ на дорогах оценивается в 52,9 млн рублей. Что касается жилья, то ремонт требуется в 360 индивидуальных и 72 многоквартирных домах. На эти цели уже выделено 36 млн рублей", - отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось, в начале июля из-за ливней в Верхоянском и Кобяйском районах поднялся уровень воды на реках. От паводковых вод пострадали несколько населенных пунктов, в них был введен режим ЧС регионального характера.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Якутии поручил определить источники финансирования строительства дамбы в Верхоянске, чтобы не сталкиваться с паводковой ситуацией каждый год.

Якутия
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