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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В Испании эвакуировали 600 человек из восьми городов из-за лесного пожара

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Испании из-за лесного пожара из восьми городов региона Кастельон в Валенсии эвакуировали 600 человек, в том числе жильцов дома престарелых, сообщил АР президент провинции Валенсия Хоакин Пуиг.

Пожар начался 23 марта на фоне засушливой погоды и охватил около тысячи гектаров леса. С огнем борются более 600 пожарных и военных, они задействуют четыре вертолета.

По словам Пуига, сезон лесных пожаров в провинции начался слишком рано. Он объясняет это изменением климата и считает, что лесные пожары в стране могут стать ежегодным явлением.

В испанской метеослужбе AEMET отмечают, что "неблагоприятные погодные условия, особенно учитывая раннюю дату года, поспособствовали быстрому распространению" огня. Когда пожар начался, температура воздуха составляла около 25 градусов по Цельсию, а относительная влажность упала ниже 30%.

Испания Валенсия Кастельон Хоакин Пуиг AEMET
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