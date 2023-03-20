Угольным компаниям грозят штрафы до 10% годовой выручки за нарушения безопасности

В Госдуму внесен законопроект, подготовленный по следам аварии на шахте "Листвяжная"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство предлагает с 1 сентября 2023 года ввести для угольных компаний и контролирующих их лиц оборотные штрафы в размере от 1/100 до 1/10 от годовой выручки, но не менее 15 млн рублей за нарушения требований промышленной безопасности при добыче угля.

Об этом говорится в законопроекте № 316684-8, который на прошлой неделе был внесен в парламент.

В соответствии со статьей 9.1 КоАП сейчас штрафы за такие нарушения могут составить от 200 тысяч до 1 млн рублей. Компанию-нарушителя могут также наказать, остановив ее работу на 90 суток.

"Анализ правоприменительной практики показал, что возможность выбора при назначении санкций между незначительным для большинства организаций угольной промышленности штрафом либо значительно более значимым для них административным приостановлением деятельности приводит к частым случаям продолжения эксплуатации угольных шахт с нарушениями обязательных требований промышленной безопасности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В правительстве напоминают, что в действующем КоАП отсутствует конкретный перечень наиболее опасных нарушений промышленной безопасности в сфере добычи угля, которые могут привести к тяжким последствиям. Новый законопроект вводит ранжирование нарушений в сфере добычи угля и исходя из этого прописывает административные штрафы.

Так за нарушение обязательных требований промышленной безопасности по предотвращению внезапных выбросов угля штраф может составить для должностных лиц от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; для юридических лиц - от 1 до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушение, приведшее к возникновению аварии, повлекшей за собой смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц может повлечь административный штраф для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, в размере от 5 до 10 млн рублей. Нарушение, приведшее к смерти двух и более лиц - может повлечь штраф для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, в размере от 1/100 до 1/10 совокупного размера суммы выручки организации от реализации угля (горючих сланцев), добытого на угольной шахте, на которой произошла такая авария, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 15 млн рублей.

Под контролирующим лицом, как следует их проекта закона, следует понимать юридическое лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

Замечания к законопроекту можно направлять в комитет по законодательству Госдумы до 4 апреля.

Законопроект подготовил Ростехнадзор по поручению президента после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Там 25 ноября 2021 года произошел взрыв метаново-воздушной смеси и погиб 51 человек.