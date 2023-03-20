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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Британский "Институт государственного управления" признан нежелательным в РФ

Британский "Институт государственного управления" признан нежелательным в РФ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность британского "Института государственного управления".

Такое решение было принято по результатам проведения проверки надзорным ведомством, сообщили в Генпрокуратуре РФ в понедельник.

Российские прокуроры считают, что "в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность, в том числе по проведению кампаний по дискредитации органов государственной власти и управления Российской Федерации, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".

В Генпрокуратуре заявляют, что "при участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства Российской Федерации во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы".

Информация о принятом прокурорами решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, добавили в надзорном ведомстве.

Британский "Институт государственного управления" (Institute for Statecraft) - неправительственная организация, занимающаяся "обновлением практики государственного управления и укрепления национальной безопасности".

Генпрокуратура РФ
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