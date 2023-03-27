Украинская НПО "КрымSOS" признана нежелательной в РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность украинской неправительственной организации "КрымSOS".

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS) (Украина) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - заявили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что "заявленные цели деятельности организации - "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины - направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

В ведомстве сообщили, что партнерами "KpымSOS", в частности, являются "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека" (Бельгия), деятельность которых признана нежелательной в России.

"С начала специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины ИНО активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ", - сообщили в Генпрокуратуре.

В связи с этим, добавили там, "принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.