"Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus" признана нежелательной в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России по итогам проверки признала нежелательной для страны деятельность германской НПО "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus", сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Эта организация "вмешивается во внутренние дела РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", говорится в пресс-релизе.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этого НПО "направлена на инспирирование протестных настроений в российском обществе, попытки формирования ложной информации о якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в Российской Федерации".

О своем решении Генпрокуратура проинформировала Минюст, чтобы ведомство внесло эту НПО в перечень нежелательных.

Ранее в этот же день нежелательным для России был признан польский "Форум Свободных Народов ПостРоссии".