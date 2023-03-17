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Генпрокуратура признала нежелательным в РФ "Форум свободных народов постРоссии"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательным в РФ общественное движение "Форум свободных народов постРоссии" (Free Nations of PostRussia Forum), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum ("Форум свободных народов постРоссии"), Польша", - сообщили в Генпрокуратуре в пятницу.

Как отметили в ведомстве, "установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

"В качестве постоянных экспертов на сессиях Форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", - пояснили в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению ведомства, "Форум свободных народов постРоссии" "осуществляет противоправную деятельность также путем размещения в сети Интернет недостоверных общественно значимых сведений о специальной военной операции, в связи с чем Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничен доступ к сайту организации".

"Учитывая изложенное, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - заключили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ
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