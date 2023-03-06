Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Transparеncy International признана нежелательной в РФ организацией

Transparеncy International признана нежелательной в РФ организацией
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации Transparеncy International (признана в РФ иноагентом), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности "Transparеncy International" со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, установлено, что деятельность Transparеncy International явно выходит за рамки декларированных целей и задач.

"Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации", что угрожает основам конституционного строя и безопасности страны, отмечают в надзорном ведомстве.

Как заявили в Генпрокуратуре, информация о принятом решении уже направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и обнародования.

Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МКС уклонилась от космического мусора

Иностранные нефтегазовые компании получили почти $58 млрд убытков от обесценения активов в РФ

Убийство Дарьи Дугиной

Суд продлил арест фигуранта дела, связанного с убийством журналистки Дугиной

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной отстыкуется от МКС 9 марта

Специалист Минздрава сообщила, что мужчины 55-70 лет хуже выживают из-за отсутствия брака

Специалист Минздрава сообщила, что мужчины 55-70 лет хуже выживают из-за отсутствия брака

Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку под Воронежем

"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

Мурашко не считает жестким решение Японии о запрете на экспорт в РФ вакцин и медизделий

Мурашко не считает жестким решение Японии о запрете на экспорт в РФ вакцин и медизделий

ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

РБК назвал варианты выделения российского бизнеса Yandex N.V.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });