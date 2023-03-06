Transparеncy International признана нежелательной в РФ организацией

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации Transparеncy International (признана в РФ иноагентом), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности "Transparеncy International" со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, установлено, что деятельность Transparеncy International явно выходит за рамки декларированных целей и задач.

"Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации", что угрожает основам конституционного строя и безопасности страны, отмечают в надзорном ведомстве.

Как заявили в Генпрокуратуре, информация о принятом решении уже направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и обнародования.