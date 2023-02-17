Силы ПВО сбили беспилотник в районе ТЭС в Севастополе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала утром в пятницу в Севастополе по украинскому беспилотнику в районе Балаклавской ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", - написал он в своем телеграм-канале.

Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, уточнил губернатор.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.