Что случилось этой ночью: вторник, 21 марта

Явка с повинной генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого, переговоры Путина и Си Цзиньпина, работа сил ПВО по целям в небе в районе Джанкоя

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хинштейн сообщил о явке с повинной генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого. Его подозревают "в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий". "Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии", - добавил депутат.

- Си Цзиньпин во вторник встретится с Мишустиным и проведет переговоры с Путиным. По итогам встречи лидеры РФ и КНР подпишут заявления об углублении партнерства стран и о плане развития их экономического сотрудничества до 2030 года.

- Силы ПВО отработали по целям в небе в районе Джанкоя. "По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Военные РФ поднимали истребитель из-за двух бомбардировщиков США над Балтийским морем. После удаления американских самолетов от государственной границы РФ, Су-35 вернулся на аэродром базирования.

- США надеются, что Си Цзиньпин призовет Россию вывести войска с Украины. При этом в Вашингтоне обеспокоены тем, что китайский лидер может призывать Москву только к прекращению боевых действий.