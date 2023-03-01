Военные РФ сообщили о предотвращении массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

Уничтожены и выведены из строя 10 беспилотников

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты Крымского полуострова, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сообщил на брифинге в среду.

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что жертв и разрушений на земле не допущено.

Накануне российские военные заявили, что пресекли попытку удара украинских беспилотников по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея.