Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева сообщила "Интерфаксу", что ей не известно о возможном назначении на пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

"Мой контракт завершается завтра. И мне не известно ни о каких новых контрактах", - сказала собеседница агентства, комментируя сообщение РБК о том, что она будет назначена на пост директора ГМИИ имени Пушкина.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак отказалась от комментариев.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что Лошак написала заявление на увольнение по собственному желанию. На должность директора музея, по информации источников РБК, будет назначена Лихачева, с 2017 года руководившая Музеем архитектуры.

13 февраля в соцсетях появилось сообщение о том, что Лошак решила уйти из Пушкинского музея, которым руководит с 2013 года. Она тогда это опровергла и добавила, что ее трудовой контракт действует до 2 апреля и уходить она не собирается.

Перед этим стало известно о смене руководства в Третьяковской галерее и Русском музее.