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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Бывших сотрудников общества "Мемориал" повезли на допрос

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудников ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ иноагентом) после обысков планируется допросить в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщила "Интерфаксу" представитель организации Наталья Петрова.

"Часть обысков уже закончились, людей везут на допрос", - сказала собеседник агентства.

По ее словам, во вторник у сотрудников "Мемориала" проводятся обыски в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК).

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Известно, что следственные действия проводятся у девяти человек, в том числе у бывших руководителей "Мемориала"- Яна Рачинского и Олега Орлова, уточнила Петрова.

Как пояснила Петрова со ссылкой на постановлении о проведении обыска, уголовное дело было возбуждено 3 марта 2023 года в отношении в отношении неустановленных сотрудников "Мемориала".

"Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других - за измену родине военнослужащим", - сказала собеседник агентства.

"Международный "Мемориал" был ликвидирован Верховным судом России по иску Генпрокуратуры в декабре 2021 года.

Мемориал Ян Рачинский Олег Орлов
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