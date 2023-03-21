На одного из экс-руководителей "Мемориала" завели дело о повторной дискредитации ВС РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В отношении бывшего члена правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) Олега Орлова возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российских Вооруженных сил, сообщили во вторник в организации.

"В отношении Орлова возбудили дело по статье 280.3 ч.1 - статье о повторной дискредитации", - говорится в сообщении в телеграм-канале ликвидированного НКО.

Максимальное предусмотренное данной статьей наказание - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Ранее во вторник в ликвидированном "Мемориале" сообщили об обысках в квартирах у девяти его бывших сотрудников, проходящих в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма в интернете (п. "в" ч. 2 ст. 354 УК РФ), возбужденного 3 марта в отношении неустановленных сотрудников.

С обысками пришли к бывшему председателю "Международного Мемориала" Яну Рачинскому, председателю Совета правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) Олегу Орлову, зампреду Совета Никите Петрову, хранительнице архива Ирине Островской, историку Александру Гурьянову, сотрудникам Галине Иорданской, Алене Козловой, к куратору культурных программ общества Александре Поливановой и к ее матери Марине.

"Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других - за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РФСР)", - сообщили в "Мемориале".

Также обыски начались в помещениях "Международного "Мемориала" и его московского отделения на Каретном и в Малом Каретном ряду, в настоящий момент точно неизвестно, проводятся ли они по тому же делу, что и в квартирах у бывших сотрудников "Мемориала", сообщил представитель организации "Интерфаксу".

Со своей стороны телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР) сообщает во вторник, что "в рамках расследования уголовного дела, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками оперативных служб проводятся обыски более чем по 10 адресам у сотрудников организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", внесенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента".

Ранее СМИ сообщили об обысках, проведенных у бывших активистов пермского отделения "Мемориала" 11-13 марта.

Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал общество "Международный "Мемориал" вместе со всеми его региональными и структурными организациями по иску Генпрокуратуры РФ.

Поводом для обращения в суд, указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов о деятельности НКО-иноагентов.

Кроме общества "Международный "Мемориал", решением Мосгорсуда от 29 декабря 2021 по иску столичной прокуратуры был ликвидирован правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ иноагентом).

7 октября Тверской суд Москвы изъял офис на Каретном ряду у бывшей организации общества, научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" в пользу государства.