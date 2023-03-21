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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

К сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками по делу о реабилитации нацизма

К сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками по делу о реабилитации нацизма
Архивное фото
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в квартирах нескольких бывших сотрудников ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом), включая экс-председателя правления Яна Рачинского, сообщили во вторник в организации.

"Прямо сейчас по множеству адресов сотрудников Мемориала в Москве пришли с обыском. Вызваны адвокаты", - говорится в сообщении в телеграм-канале ликвидированного НКО.

По их данным, обыск проходит в том числе у бывшего председателя правления организации Яна Рачинского.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма в интернете (п. "в" ч. 2 ст. 354 УК РФ), возбужденного 3 марта в отношении неустановленных сотрудников.

"Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других – за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РФСР)", - отмечается в сообщении.

С обысками пришли также к бывшему председателю Совета "Мемориала" Олегу Орлову, зампреду Совета Никите Петрову, хранительнице архива Ирине Островской, сотрудникам Галине Иорданской, Алене Козловой, а также к матери куратора культурных программ Александры Поливановой.

Ранее СМИ сообщили об обысках, проведенных у бывших активистов ликвидированного пермского отделения "Мемориала" 11-13 марта.

Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал общество "Международный "Мемориал" по иску Генпрокуратуры РФ.

Согласно решению суда, ликвидации подлежит "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

Поводом для обращения в суд, указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов о деятельность НКО-иноагентов.

Кроме общества "Международный "Мемориал" решением Мосгорсуда от 29 декабря 2021 по иску столичной прокуратуры был ликвидирован правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

7 октября 2022 года Тверской суд Москвы изъял в пользу государства офис научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" – бывшей организации ликвидированного общества "Международный "Мемориал".

Мемориал
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