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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Патрушев назвал интернет инструментом манипуляций сознанием населения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил на совещании в Ульяновске, что сеть интернет используется для формирования чуждых российскому обществу ориентиров.

"Интернет становится все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведением", - сказал он.

"Первыми под удар этой информационной агрессии попадают молодые люди. В виртуальном пространстве размещается информация, формирующая чуждые нашему обществу ориентиры и ценности, в том числе игнорирование института семьи, пропагандирование индивидуализма, культа потребления", - сказал Патрушев.

"Ложные представления об истории нашей страны, победах и достижениях, криминальная субкультура, потребление наркотиков, суициды, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности - всё это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами. В этих условиях важно не только оградить население страны, в первую очередь молодежь, от влияния деструктивных течений и организаций, но и создавать условия, способствующие всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, гражданственности, укреплению духовности", - отметил секретарь Совбеза.

"Необходимо сформировать непринятие в обществе различных форм девиантного поведения, научить разбираться и отсеивать ложную информацию. Такая работа должна проходить параллельно с обучением и воспитанием молодежи, активным вовлечением их в созидательную, творческую деятельность, в том числе в виртуальном пространстве", - считает он.

"Одновременно должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, повышению правовой грамотности населения, в том числе по информированию об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности", - сказал Патрушев.

На этом же совещании он предупредил о рисках блокирования и уничтожения российской киберинфраструктуры.

"Учитывая повышенную опасность нанесения вреда российской информационной инфраструктуре, возможность ее блокирования, уничтожения и компрометации, следует укреплять защиту отечественного цифрового пространства, минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, персональных данных граждан и надежно блокировать внешнее информационно-техническое воздействие", - сказал секретарь Совбеза.

Николай Патрушев Совбез
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