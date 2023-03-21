Путин и Си Цзиньпин в понедельник обсудили китайский план урегулирования на Украине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин накануне в ходе неформальных переговоров обсудили китайский план урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"То, что они его обсуждали, это очевидно. Потому что они сказали, что они будут его обсуждать, если вы помните, вчера вечером. Об этом сказал Путин. Оценки не буду давать, давайте дождемся заявлений для СМИ", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

У него уточнили, какие еще вопросы поднимались в ходе переговоров и обсуждалось ли, в частности, газовое сотрудничество и взаимодействие в области военно-технического сотрудничества (ВТС). Песков ответил, что лидеры расскажут об этом в ходе заявления для СМИ.

"Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями и серьезный разговор в неформальной части. Не буду сейчас давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государства", - сказал Песков.

У него уточнили, принял ли Путин приглашение Си Цзиньпина в Китай на форум "Один пояс - один путь".

"Давайте дождемся заявления для СМИ", - вновь ответил Песков.