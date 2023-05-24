Суд будет ежедневно взыскивать с Siemens по 6,1 млн рублей неустойки в пользу РЖД

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 22 мая решил ежедневно взыскивать с немецкой Siemens Mobility GmbH в пользу ОАО "РЖД" неустойку в размере 6,1 млн рублей в случае неисполнения решения суда от 21 февраля 2023 года.

Как говорится в определении на сайте суда, средства будут взыскиваться, начиная со следующего дня после вступления решения в законную силу.

"РЖД" просила взыскивать по 29,6 млн рублей неустойки в день, но суд с этим не согласился.

ОАО "РЖД" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения Siemens Mobility GmbH судебного решения, согласно которому она обязана выполнять договор на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" для пассажирских перевозок.

Договор на поставку 13 "Сапсанов" между РЖД и Siemens был подписан 7 июня 2019 года. Согласно материалам дела, 3 октября 2022 года немецкая компания направила российской уведомление о расторжении в одностороннем порядке контракта по причине введения в отношении РЖД санкций со стороны ЕС, а также США и Великобритании. Российская компания в свою очередь обратилась в суд, ссылаясь на необоснованность отказа от выполнения соглашения.

Первая инстанция 21 февраля 2023 года признала недействительным одностороннее расторжение Siemens этого договора с РЖД. Девятый арбитражный апелляционный суд 25 апреля оставил решение в силе.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии в части исполнения контрактов и претензий (исков), действие санкций не распространяется на договоры, заключенные до 2 марта 2022 года за исключением ранее подписанных рамочных контрактов, в которых не указаны все необходимые элементы для их действительности и исполнения (обозначение сторон, цена, количество товаров, даты поставки, порядок исполнения, продления и пр.).

Спорный договор был подписан до вступления в силу ограничительных мер. "Таким образом, утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит как разъяснениям Европейской комиссии, так и условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку 13 высокоскоростных электропоездов для пассажирских перевозок", - говорится в материалах суда.

Упомянутый договор был подписан в рамках ПМЭФ РЖД, АО "Группа "Синара", Siemens AG и Simens Mobility GmbH. Согласно договору, Siemens и группа "Синара" должны были поставить РЖД с сентября 2022 года по июль 2023 года 13 десятивагонных "Сапсанов". Общая стоимость контракта на поставку - 513,5 млн евро. Стоимость допсоглашения на техобслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет - 583,1 млн евро.

В 2022 году РЖД ввели в эксплуатацию четыре "Сапсана", законтрактованных в 2019 году.