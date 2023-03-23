Россия рассчитывает на увеличение поставок нефти в Китай

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия надеется в будущем увеличить поставки нефти в КНР, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Если брать только Китайскую народную республику, то туда было поставлено 67 млн тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется. Причём часть - это трубопроводные поставки. По Сковородино-Мохэ - 30 млн, через Казахстан - 10 млн, 40 млн тонн - это стабильные поставки. А часть - это уже перенаправление морских перевозок, которые у нас идут через такие порты, как Новороссийск, Козьмино, Приморск, - 26 млн тонн. Я думаю, в будущем эти объёмы будут увеличиваться", - сказал Новак.

Комментируя вопрос о поставках газа в КНР, он сказал: "Сейчас идет окончательное согласование контрактных условий между компанией "Газпром", китайской компанией CNPC, уже идёт технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через территорию Монголии. Надеемся уверенно, что наши компании до конца года договорятся и выйдут на подписание контракта".