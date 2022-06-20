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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о досрочной пенсии для многодетных отцов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшихся 1 июня встреч по вопросам социальной поддержки детей.

В частности, правительству поручено "рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам".

Кроме того, правительству до 1 сентября поручено обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года.

Владимир Путин
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