Минтруд РФ предложил наделить семьи с тремя детьми статусом "многодетные"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минтруд России внес в правительство предложение закрепить статус "многодетных" для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, заявил глава министерства Антон Котяков.

"Ряд дополнительных шагов необходим и на федеральном уровне. В первую очередь - закрепление статуса многодетной семьи. Обновленная редакция проекта указа внесена в правительство. Предлагается установить, что многодетная семья - это семья с тремя и более несовершеннолетними детьми", - сказал Котяков в среду на пленарном заседании в Государственной думе.

При этом статус и право на меры поддержки, как подчеркнул глава Минтруда, сохранятся и в том случае, если дети не достигли 23 лет и продолжают обучение в очной форме. "У регионов останется право расширять общий федеральный статус", - отметил Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин просил ускорить работу по определению статуса многодетной семьи на федеральном уровне. Со своей стороны премьер-министр Михаил Мишустин предложил установить единые подходы к определению многодетной семьи во всех регионах РФ.