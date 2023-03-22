Тарифы на калининградских морских линиях будут унифицированы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области и федеральные ведомства согласовали новые тарифные ставки для судов на грузовых морских линиях калининградского направления, сообщила пресс-служба губернатора Антона Алиханова.

"Это упростит процедуру и повысит эффективность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях. В настоящий момент продолжается межведомственная работа на федеральном уровне по внесению изменений и подготовке нового постановления", - говорится в пресс-релизе.

Унификацию тарифных ставок для всех судов и паромов морских линий губерн6атор Антон Алиханов и глава Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев обсудили на совещании по транспортным вопросам региона.

Они также обсудили проблему увеличения провозных емкостей для накатной техники, которую перевозят паромы и суда типа ro-ro/lo-lo, работающие на транзитных линиях. Сейчас, например, запросы на перевозку грузовых фур заметно превышают технические возможности задействованного флота. Решено рассмотреть вариант перевозки на судах не автопоездов, а только прицепов. Это позволит в месяц дополнительно перевозить до 150 автомобилей, отмечает пресс-служба.

Ранее правительство Калининградской области сообщало о возможности введения укрупненных тарифов по типам грузов. Сейчас стоимость перевозки разных типов грузов подсчитывается по-разному. При этом некоторые грузы перетариваются по нескольку раз. Процедура получается сложной и включает в себя большое количество контрагентов. В свою очередь получение субсидий сопряжено с подготовкой большого количества документов, а этой бумажной работой хотят заниматься не все компании, говорил Алиханов и обещал убедить в необходимости унификации федеральных чиновников.

На середину марта перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов России осуществляются 18 паромами и судами по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Петербург - Балтийск, Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела в июне 2022 года квоты на железнодорожный транзит подсанкционных грузов. Однако эти квоты постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.