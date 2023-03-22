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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Тарифы на калининградских морских линиях будут унифицированы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области и федеральные ведомства согласовали новые тарифные ставки для судов на грузовых морских линиях калининградского направления, сообщила пресс-служба губернатора Антона Алиханова.

"Это упростит процедуру и повысит эффективность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях. В настоящий момент продолжается межведомственная работа на федеральном уровне по внесению изменений и подготовке нового постановления", - говорится в пресс-релизе.

Унификацию тарифных ставок для всех судов и паромов морских линий губерн6атор Антон Алиханов и глава Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев обсудили на совещании по транспортным вопросам региона.

Они также обсудили проблему увеличения провозных емкостей для накатной техники, которую перевозят паромы и суда типа ro-ro/lo-lo, работающие на транзитных линиях. Сейчас, например, запросы на перевозку грузовых фур заметно превышают технические возможности задействованного флота. Решено рассмотреть вариант перевозки на судах не автопоездов, а только прицепов. Это позволит в месяц дополнительно перевозить до 150 автомобилей, отмечает пресс-служба.

Ранее правительство Калининградской области сообщало о возможности введения укрупненных тарифов по типам грузов. Сейчас стоимость перевозки разных типов грузов подсчитывается по-разному. При этом некоторые грузы перетариваются по нескольку раз. Процедура получается сложной и включает в себя большое количество контрагентов. В свою очередь получение субсидий сопряжено с подготовкой большого количества документов, а этой бумажной работой хотят заниматься не все компании, говорил Алиханов и обещал убедить в необходимости унификации федеральных чиновников.

На середину марта перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов России осуществляются 18 паромами и судами по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Петербург - Балтийск, Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела в июне 2022 года квоты на железнодорожный транзит подсанкционных грузов. Однако эти квоты постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Калининградская область Антон Алиханов Росморречфлот Захарий Джиоев Литва
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